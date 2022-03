Umberto e Greta, morti sul Garda. Chieste condanne per i due imputati

Potrebbe essere pronunciata lunedì prossimo, 21 marzo, la sentenza del processo di primo grado per la morte della 25enne Greta Nedrotti e del 36enne Umberto Garzanella. I due fidanzati erano a bordo di un'imbarcazione sul Lago di Garda, il 19 giugno scorso, quando un motoscafo li travolse stroncando le loro vite. A bordo del motoscafo c'erano due manager tedeschi, Patrick Kassen e Christian Teismann; il primo era alla guida, mentre il secondo era il proprietario.

Dopo l'arresto, i due turisti sono stati accusati di omicidio colposo, omissione di soccorso e naufragio. Per il pubblico ministero Maria Cristina Bonomo, Kassen e Teismann avrebbero guidato in stato di ebrezza, con fari accesi nonostante fosse vietato e ad una velocità quattro volte superiore al limite. Per questo ha chiesto una pena di 6 anni e mezzo di reclusione per Patrick Kassen e di 4 anni e 2 mesi per Christian Teismann. «Erano entrambi ubriachi - ha ribadito la pm a BresciaToday - perché solo la mancanza di lucidità del pilota, Kassen, ha fatto sì che non si accorgesse del gozzo che segnalava la sua presenza nel lago. E Teismann è stato imprudente ad affidare la potente imbarcazione a un uomo palesemente ubriaco, che ha superato il limite di velocità previsto sul Garda nelle ore notturne».

Gli avvocati dei due imputati, invece, hanno chiesto l'assoluzione da ogni accusa. I legali dei due tedeschi hanno contestato il dettagli dell'ebrezza alla guida, evidenziando che gli alcoltest effettuati non hanno mostrato risultati superiori ai limiti di legge. Inoltre, alcune specifiche rilevazioni avrebbero dimostrato che la velocità del motoscafo sarebbe stata inferiore a quella stimata dall'accusa.