Giocate all'esterno del locale per chi è senza Green Pass, sala scommesse multata

«No Green Pass? No problem». Questo si leggeva su un cartello appeso all'esterno di un sala scommesse in provincia di Verona. Un locale, il cui titolare è stato multato dai funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli (Adm).

Sul cartello veniva spiegato ai clienti senza Green Pass il modo per poter eseguire delle scommesse all'esterno del locale. Grazie ad un pannello elettronico posto su un tavolino del plateatico esterno, la giocata poteva essere prenotata. A quel punto, il cliente avrebbe dovuto suonare un campanello per attirare l'attenzione di un operatore che sarebbe entrato nel locale per realizzare la giocata prenotata.



(Il display per la prenotazione delle giocate)

Ma per la legge, il gioco d'azzardo può essere svolto solo all'interno dei pubblici esercizi autorizzati, non all'esteno. Per questo, la sala scommesse è stata segnalata all'Ufficio Scommesse di Adm, alla Questura e al Comune, rispettivamente competenti per le licenze di gioco, di pubblica sicurezza e commerciali.

Il titolare del locale è stato inoltre multato perché nella sua attività non era presente il materiale informativo contro la ludopatia, che per legge è obbligatorio. La sanzione è stata di 16.666 euro.