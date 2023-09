Gratta e vinci da 2 milioni di euro, vincita contesa. Tre operai in tribunale

Rissa sfiorata e parole grosse lunedì scorso, 11 settembre, al termine di un'udienza al tribunale di Verona. Ad affrontarsi, come riportato da Today, sono stati un 42enne imputato per appropriazione indebita e i due uomini che lo hanno denunciato. «Mi ha dato del mafioso», ha dichiarato uno dei due accusatori, che sono stati poi divisi dall'imputato grazie all'intervento del giudice e del pubblico ministero.

Le scintille tra i tre conoscenti sono saltate al termine dell'ultima deposizione dei testimoni chiamati dalle parti civili. All'uscita dall'aula gli animi si sono scaldati e per poco lo scontro giudiziario non si è trasformato in uno scontro fisico.

E pensare che fino a qualche anno fa, i tre uomini erano amici e lavoravano insieme come operai nei cantieri edili. La discordia tra i tre è arrivata per la grossa vincita con un gratta e vinci. L'episodio, raccontato dal Corriere della Sera, risale al 22 febbraio 2021, quando i tre operai, Ricardo, Giovanni e Christian, avrebbero acquistato in società un blocco di gratta e vinci in una tabaccheria di Garda. E tra i vari tagliandi del pacco, uno è risultato vincente e dal valore due milioni di euro.

La vincita milionaria è stata incassata dal 42enne Ricardo, il quale però non l'ha condivisa con i suoi compagni. «Si è messo la vincita interamente in tasca, senza dividerla con noi che avevamo acquistato l'intero blocchetto di gratta e vinci in società», hanno spiegato Christian e Giovanni, i quali hanno denunciato il 42enne per appropriazione indebita e si sono costituiti come parte civile tramite l'assistenza legale dell'avvocata Barbara Sorgato.

I due per il momento sono riusciti a bloccare il denaro della vincita riscossa da Ricardo. Ed ora attendono la sentenza della giudice Sabrina Miceli. Un'attesa fatta di tensione, come dimostra la rissa sfiorata lunedì.