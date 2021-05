Violenta tempesta e danni a Sommacampagna: Zaia avvia il decreto per lo stato di crisi

Dopo le violente grandinate che venerdì si sono abbattute sul Comune di Sommacampagna e le campagne circostanti, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto alla Protezione civile regionale di avviare la predisposizione di un decreto per la dichiarazione dello stato di crisi per i danni causati.

Dalla Regione informano che Zaia firmerà il decreto quanto prima, mentre già nella mattinata di sabato i tecnici Avepa si sono recati in zona per la delimitazione delle aree e il calcolo dell’entità economica dei danneggiamenti.

Il fortunale si è abbattuto sul paese a partire dalle 17.30 circa di venerdì, creando un fiume d'acqua e grandine che ha invaso le strade, così come mostrano i numerosi video ricevuti dalla nostra redazione e fatti circolare su WhatsApp.