Un'improvvisa grandinata si è abbattuta nel pomeriggio su Peschiera del Garda

I chicchi hanno iniziato a scendere intorno alle 15.30, ma non avrebbero provocato particolari danni in paese. Da verificare la situazione delle colture della zona

Una grandinata si è abbattuta su Peschiera del Garda nel pomeriggio di venerdì.

I chicchi hanno iniziato a scendere intorno alle 15.30, con le precipitazioni che si sarebbero concluse dopo alcuni minuti. La gente a piedi per strada ha dovuto cercare riparo, così come le auto che in quel momento si trovavano in marcia e che si sono fermate sotto i ponti disponibili. Nessuna richiesta di intervento è pervenuta alla centrale dei vigili del fuoco e al momento non risultano esserci stati danni particolari, ma sono da verificare le condizioni delle colture della zona.