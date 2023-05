Bufera sull'alto Garda: la grandine ricopre piazze e strade a Torbole

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sull'alto Garda nella serata di martedì 30 maggio.

Come spiegano i colleghi di TrentoToday, un vero e proprio fortunale ha colpito la zona trentina del Benaco, in particolar modo Nago Torbole: prima una pioggia intensa, poi una grandinata hanno investito il paese, tingendo di bianco vie e piazze.

Una ventina di centimetri d'acqua sarebbero stati registrati in tutta Torbole, così come in altri territori limitrofi, con i vigili del fuoco intervenuti in seguito ad una serie di allagamenti. Oltre a pioggia e grandine, anche fortissime raffiche di vento hanno sferzato l'area.

Dopo circa un'ora la bufera ha iniziato a scemare, rendendo più agevoli sia gli interventi, sia le verifiche dei danni. Fortunatamente non risultano esserci stati feriti per le conseguenze di questo violento temporale, nè sono state ravvisate particolari situazioni critiche, mentre sono inevitabilmente stati registrati disagi alla circolazione sulla Gardesana.