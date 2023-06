La Gran Guardia a Verona si illumina di blu per la Giornata mondiale del rifugiato

In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, Verona sarà fra le 16 città italiane che illumineranno i loro monumenti. All’iniziativa mondiale, secondo ciò che viene riferito da Palazzo Barbieri in una nota, aderiscono anche le città di Ancona, Bari, Bergamo, Carrara, Catanzaro, Firenze, Genova, Lampedusa, Napoli, Palermo, Pozzallo, Roma, Taranto, Torino e Trieste.

Nelle notti di lunedì 19 e martedì 20 giugno, dunque, in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, il palazzo della Gran Guardia si accenderà di blu. Anche il Comune di Verona, insieme ad altre 16 città italiane, ha fatto sapere di aderire alla campagna "Hope Away from Home" dell’Unhcr, Agenzia Onu per i rifugiati che mira ad accendere i riflettori su «quanto tutti noi possiamo fare per dare ai rifugiati più speranza e più opportunità mentre sono lontani da casa».