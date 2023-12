Il gps di una e-bike smaschera la "banda del garage": trovato a Borgo Trento un deposito di merce rubata

I carabinieri della compagnia di Verona hanno messo un freno all'escalation incontrollata di furti, in particolare di e-bike, che sarebbero stati messi a segno nell'area scaligera da un gruppo di criminali specializzati, i quali mettevano nel mirino i garage delle abitazioni, pertinenze solitamente meno sorvegliate ma dove spesso sono custoditi oggetti di ingente valore.

L'indagine, coordinata dalla procura di Verona, ha permesso ai militari di individuare la banda, già da qualche tempo sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine, grazie agli accertamenti conseguenti al furto di due e-bike, dal valore di circa 5000 euro ciascuna ,avvenuto nel maggio scorso, una delle quali era dotata di un sistema di geolocalizzazione integrato. Ripercorrendo dunque gli stessi passi dei ladri, i militari hanno individuato un deposito nella zona di Borgo Trento stracolmo di merce rubata: da telefoni cellulari, a pc e notebook fino ad arrivare anche a vini pregiati e bottiglie di superalcolici. Ma ciò che ha maggiormente impressionato le forze dell'ordine è stata sia la quantità di e-bike lì nascoste, tutte di ultima generazione e dall’elevato prezzo di acquisto, sia la presenza di pacchi, all’interno dei quali erano confezionati pezzi di e-bike accuratamente smontati, pronti per essere ricettati all’estero.

Questo sarebbe stato solo il punto di partenza. L’analisi delle informazioni raccolte, grazie anche alla preziosa collaborazione degli abitanti della zona, oltre alle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza, avrebbero permesso ai carabinieri di individuare un 29enne moldavo che da circa 6 mesi si aggirava spesso nei garage del complesso e che, con altri individui, scambiava pezzi di biciclette e una gran quantità di denaro contante. I successivi approfondimenti avrebbero poi permesso di individuare e deferire altri 3 italiani, rispettivamente di 35, 31 e 23 anni, a vario titolo coinvolti nei furti e nelle ricettazioni.

Grazie al meticoloso lavoro dei carabinieri di Verona e alle denunce formalizzate dalle vittime di furto, sarebbe stato possibile per le forze dell'ordine ricostruire la responsabilità degli indagati per svariati furti e ricettazioni commessi nel capoluogo scaligero.

Concluso il lavoro investigativo, i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Verona, su richiesta della procura scaligera, a carico di 4 soggetti, tutti pregiudicati, 3 italiani e 1 straniero che, una volta catturati, sono stati condotti nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.