S'incagliano con il gommone sulle secche dell'isola dei conigli: soccorsi in sei sul Garda

Era da poco passata la mezzanotte di martedì 18 luglio, quando alla sala operativa della guardia costiera del lago di Garda è arrivata la richiesta di soccorso da parte di uno dei sei diportisti che, con il proprio gommone, erano finiti in secca a nord dell’Isola di San Biagio, conosciuta anche come "isola dei conigli", nel territorio di Manerba sulla sponda bresciana.

Sul posto è giunto prontamente l'equipaggio dell'unità SAR, sempre pronto a partire da Salò, il quale ha verificato che per eseguire in sicurezza il trasbordo dei diportisti, era necessario anche l’impiego del Rescuerunner (particolare moto d’acqua in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto e tra i mezzi assegnati alla guardia costiera del lago di Garda), che una volta arrivato sul luogo indicato ha iniziato le operazioni di soccorso. Mentre il GC A58 restava in zona di sicurezza fuori da bassi fondali, il Rescuerunner provvedeva a trasbordare uno per volta i diportisti e a trasportarli sul primo. Terminate queste operazioni e alleggerito il natante incagliato, i guardiacoste hanno provveduto a disincagliare il gommone e, una volta verificato che non v’erano infiltrazioni d’acqua nello scafo, lo hanno scortato fino ad un vicino pontile presente nel golfo della romantica, dove i gli individui soccorsi sono stati sbarcati senza necessità di assistenza medica.

Oltre a quello portato a termine la notte scorsa, sono stati segnalato anche altri due soccorsi eseguiti nell’alto Garda dall’equipaggio della Motovedetta CP 605, rischierata a Torbole, in Trentino. Questa, nel corso di un pattugliamento, ha notato in due distinte situazioni, altrettanti sportivi in difficoltà e alla deriva.

Bilancio

Da inizio anno sono ormai 81 le operazioni SAR reali coordinate dalla guardia costiera sul lago di Garda e in tale contesto è fondamentale evidenziare la sinergia ormai consolidata con le altre forze concorrenti alle attività di soccorso (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Provinciale, Guardia di Finanza, Protezione Civile, C.R.I., Associazioni di Volontariato e organizzazioni di soccorso predisposte dalle locali amministrazioni comunali come il servizio spiagge sicure del Trentino), che eseguono, come i sette mezzi navali della guardia costiera distribuiti sulle tre sponde, le attività di soccorso e assistenza a favore di diportisti e bagnanti.

Dalla sala operativa della guardia costiera, viene rilanciato il messaggio ai naviganti di prestare la massima attenzione ai bollettini di previsioni metereologiche, oggi ormai consultabili anche da App meteo molto attendibili, nonché di rispettare i limiti di velocità, che di notte sul lago di Garda sono di 5 nodi e, in ultimo, di pianificare sempre preventivamente le navigazioni verificando le carte nautiche della zona ove si vuole navigare al fine di evitare rischi di incaglio, in prossimità di coste o bassi fondali, prestando anche attenzione ai segnalamenti diurni e notturni che indicano pericoli, nonché alle strumentazioni di bordo che segnalano la profondità dei fondali.