Degrado alla Casa di Giulietta: centinaia di gomme da masticare attaccate sulle pareti. Padovani: «È inaccettabile»

Il parlamentare veronese di Fratelli d'Italia, l'onorevole Marco Padovani, peraltro già assessore in Comune a Verona nella precedente giunta, è voluto intervenire in merito a quella che giudica essere una «situazione deplorevole» creatasi davanti alla casa di Giulietta in via Cappello. Secondo quanto denunciato dall'esponente di Fratelli d'Italia, infatti, le pareti del sito turistico sarebbero «invase da gomme da masticare». Un gesto che l'onorevole Padovani definisce «di inciviltà» e che, ad ogni buon conto, «deturpa uno dei simboli più importanti della nostra città».

Non è ovviamente la prima volta che la Casa di Giulietta subisce un simile trattamento ed anche le precedenti amministrazioni comunali avevano dovuto fare i conti con gli effetti collaterali del turismo di massa. Ad ogni modo, anche in questo caso non sono mancate le polemiche: «Ma l'amministrazione è presente? - si chiede l'onorevole Padovani - Nessuno dei membri della giunta che passeggia per le vie del centro storico? È inconcepibile che gomme da masticare vengano lasciate su luoghi di questa importanza turistica, per di più mentre le guardie giurate poste all'ingresso controllano la sicurezza».

Lo stesso ex assessore Marco Padovani ha quindi voluto ricordare «con orgoglio» quanto realizzato dalla precedente amministrazione a guida Federico Sboarina: «Avevamo fatto pulire le colonne dalle scritte con pennarello, - spiega Padovani - restituendo la naturale bellezza all'ingresso del cortile di Giulietta. Questo era un chiaro segnale di rispetto e valorizzazione del nostro patrimonio. È inaccettabile che ora ci si trovi davanti a un tale degrado».

La casa di Giulietta è visitata ogni anno da migliaia di turisti. Secondo il parlamentare Padovani, consentire che venga ridotta in questo stato costituirebbe «un atto di negligenza verso la città e i suoi cittadini». In tal senso, l'esponente di Fratelli d'Italia, rivolgendosi all'attuale amministrazione comunale, ha chiesto di prendere «immediati provvedimenti per ripulire le pareti e ripristinare il decoro che un luogo così simbolico merita». Secondo Padovani, infatti, «è fondamentale che ci sia un impegno costante nel mantenere puliti e rispettati i nostri siti. La bellezza e la dignità della nostra città - conclude Marco Padovani - non possono essere compromesse».