Gomme delle auto in sosta tagliate: il raid vandalico questa volta colpisce Avesa

Dopo gli episodi registrati al Saval (dove nelle scorse ore è andata a fuoco anche un'auto), Quinzano e Valdonega, un altro quartiere del Comune di Verona finisce nel mirino dei vandali. Si tratta questa volta di Avesa, dove nella notte tra venerdì e sabato sono state tagliate le gomme di diverse auto in sosta.

Numerose le segnalazioni sui gruppi Facebook "Sei di Avesa se..." e "Sei di Avesa libera... Se puoi esprimerti". Via Lungolori, via della Agostiniane, Via Premuda e via Monte Ortigara, sono alcuni dei punti indicati dai cittadini, furiosi per questo ennesimo raid avvenuto nella Seconda Circoscizione.