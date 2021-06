Ritardo nel volo Verona-Sharm el Sheik, giudice di pace accorda risarcimento

Il giudice di pace di Verona ha sancito un nuovo successo per ItaliaRimborso, rappresentata dall'avvocato Salvatore D'Angelo, nei confronti della compagnia aerea Neos.

Una coppia di passeggeri di Padova si è rivolta ad ItaliaRimborso, lamentando di aver subito un prolungato ritardo sul volo NO4782 con partenza alle 18.40 dell'1 agosto 2019 dall'aeroporto di Verona e arrivo a Sharm el Sheik alle 18.15. Il volo atterrò con oltre tre ore di ritardo ed i passeggeri, stando anche a ciò che scrive il giudice, dissero di non aver ricevuto né informazioni né assistenza di alcun tipo.

ItaliaRimborso è riuscita ad ottenere per la coppia il diritto alla compensazione pecuniaria ed al risarcimento del danno da ritardo, quantificato in 400 euro a testa.

Alla prima richiesta di risarcimento, Neos precisò che il ritardo fu dovuto ad un bird strike (impatto del volo con stormo di volatili) avvenuto a Fiumicino che condizionò tutti i programmi di volo della giornata. Pertanto, per il vettore aereo, le domande di risarcimento erano infondate, inammissibili e non provate. Ma «la domanda è fondata e può essere accolta - ha fatto sapere il giudice di pace - Il guasto non sarebbe stato comunque idoneo a sollevare da responsabilità il vettore, con riferimento ad un incidente verificatosi molte ore prima ed in assenza di idonea organizzazione contro gli imprevisti ma certamente prevedibili eventi di bird strike. Il vettore aereo non ha adempiuto esattamente alla sua obbligazione e non ha corrisposto spontaneamente la compensazione pecuniaria». E considerato che la tratta di volo era superiore ai 1.500 chilometri, è stato disposto il pagamento di 400 euro per ciascun passeggero come compensazione.