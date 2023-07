Coppia di giovani turisti restano bloccati in parete sulla Rocca di Garda: intervento del Soccorso alpino

Verso le ore 14.30 di oggi, venerdì 28 luglio, la centrale del Suem 118 ha allertato il Soccorso alpino di Verona, per una coppia di turisti olandesi che sarebbero rimasti bloccati tra le rocce, sbagliando traccia, nella zona della Rocca di Garda.

In base a quanto viene riportato nella nota del Soccorso alpino, l'ipotesi è che i due ragazzi, di 23 anni lui e 20 lei, abbiano probabilmente seguito un sentierino usato per la manutenzione delle reti, finendo però per non potersi più muovere in un punto esposto. La nota dei soccorritori evidenzia che i due avrebbero avuto «calzature inadeguate».

Risaliti alla posizione dalle coordinate, i giovani sono stati raggiunti da sotto e, assicurati con una corda corta, uno alla volta sono stati spostati di 50 metri tra le roccette, fino ad arrivare a una forcella nelle vicinanze, da dove sono poi stati ricondotti sul sentiero.