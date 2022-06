Decine di giovani identificati dopo gli episodi di violenza tra Castelnuovo e Peschiera del Garda

Sarebbero decine i giovani che le forze dell'ordine hanno potuto identificare nelle ultime ore dopo la clamorosa rissa sul lago di Garda, avvenuta in particolare tra Peschiera e Castelnuovo del Garda il 2 giugno, all'incirca nell'area del Lido Campanello. Come noto, l'episodio pare sia avvenuto nel coso di una sorta di raduno che era stato preventivamente convocato sui social, in particolare attraverso Tik Tok che è molto in voga tra gli adolescenti.

La conferma arriva da fonti interne alle stesse forze dell'ordine, citate anche dall'Ansa che spiega come si tratti in prevalenza di «ragazzi giovanissimi, molti minorenni». Questi sarebbero giunti sul lago non solo dal territorio veronese, ma anche da altre province del Veneto. In prevalenza, tuttavia, i ragazzi sarebbero partiti dalla Lombardia: si parla soprattutto delle province di Brescia, Bergamo, ma anche Crema e persino Milano.

Le accuse che vengono ipotizzate in queste ore nei confronti di chi eventualmente dovesse essere ritenuto responsabile degli episodi più gravi, è anzitutto quella di «rissa aggravata». Oltre a questa, tuttavia, viene ipotizzata l'accusa di «danneggiamenti» che potrebbe però concretizzarsi solo qualora venga fatta formale denuncia dalle parti offese.

Gli episodi al riguardo, stando ai racconti di numerosi testimoni, non mancherebbero. In particolare alcuni giovani sarebbero infatti saliti sui tetti delle auto in sosta, mentre altri avrebbero travolto e creato scompiglio pure tra i plateatici dei locali.