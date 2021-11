Trovati con coltelli a serramanico e hashish: giovani denunciati a Verona dai carabinieri

Nel pomeriggio di venerdì 12 novembre, nell’ambito dei servizi per il controllo dei luoghi frequentati da giovani e giovanissimi organizzati dal comando provinciale di Verona, i carabinieri della stazione di Parona Valpolicella riferiscono di aver sorpreso in atteggiamenti sospetti un gruppo di giovani. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai militari, i ragazzi si sarebbero radunati presso il parcheggio delle piscine "Santini" di Verona, un luogo spesso meta di ragazzi anche giovanissimi.

Due ventenni, riferiscono sempre i carabinieri, sarebbero quindi stati trovati in possesso di un «coltello a serramanico». A quel punto è stato inevitabile il sequestro delle lame e la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona. Un terzo ragazzo, concludono i carabinieri, è stato invece segnalato alla Prefettura in quanto «deteneva poco meno di un grammo di hashish per uso personale».