Denunciati due giovani dopo aver cercato di rubare su alcune auto parcheggiate

I carabinieri di Verona riferiscono di aver eseguito due denunce a piede libero nella notte tra venerdì e sabato, dopo che diverse telefonate sono giunte al 112 da parte di cittadini, i quali affacciati al proprio balcone per prendere una boccata d’aria fresca, avevano notato e segnalato qualcosa di strano. Per la precisione, secondo quanto riportato dai militari dell'Arma, in via Bodoni una signora, sporgendosi alla finestra, avrebbe visto un gruppo di giovani rovistare nella sua auto. In base a quanto riferito dai carabinieri, «uno dei ragazzi le sembrava si fosse addirittura nascosto all’interno dell’abitacolo».

Gli stessi carabinieri, avvertiti e prontamente intervenuti, spiegano che «già nel percorso condotto per raggiungere il luogo dell’intervento, avevano notato diverse auto che, lungo quella strada, risultavano aperte o addirittura con i fari accesi». Così, raggiunto il gruppo segnalato, i militari dell'Arma riferiscono di aver «potuto effettivamente riscontrare quanto poco prima percepito: ben tre autovetture erano state aperte, il loro interno rovistato, e da ciascuna auto era stato asportato qualcosa che poi i militari avrebbero poco dopo rinvenuto sui due giovani identificati e denunciati a piede libero».

I ragazzi deferiti in stato di libertà per "tentato furto aggravato in concorso continuato", secondo quanto si apprende, sono due giovanissimi veronesi, classe 2002 e 2003. Questi ultimi, spiegano sempre i militari dell'Arma, avrebbero fino alla fine «provato ad occultare quanto rubato e a nascondersi nelle auto aperte per non farsi beccare dai carabinieri». Uno dei due sarebbe inoltre stato «trovato in possesso di ben due coltellini certamente "utili" per aprire le auto in sosta» ed è quindi stato denunciato anche per il possesso di oggetti atti ad offendere.