Giovane veronese crea scompiglio tra i locali a Bibione e viene arrestato dalla polizia locale

Un giovane veronese è stato arrestato in pieno giorno a Bibione, dopo che il ventisettenne avrebbe creato scompiglio in mezzo a diversi locali della località turistica veneziana. È quanto viene segnalato da Il Gazzettino, ma il tutto è inoltre documentato da alcuni filmati che circolano sul web, nei quali si vede il ragazzo in atteggiamenti aggressivi verso gli agenti della polizia locale, intervenuti per placarlo.

Il ventisettenne veronese, apparso particolarmente agitato e, forse, in stato di alterazione, è stato infine bloccato dai poliziotti intervenuti che sono riusciti così a tenerlo fermo a terra. Per il giovane sarebbe quindi scattato l'arresto, con anche una notte trascorsa in carcere a Pordenone. Dopo la convalida, nei suoi confronti sarebbe infine stato disposto l'obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri.