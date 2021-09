Giovane studentessa di Berlino derubata a Verona, ma la polizia locale ritrova la refurtiva e gliela restituisce

La ragazza, settimane addietro, era in vacanza con la nonna a Verona e venne derubata di tutto, dai documenti al computer, denaro e gioielli: «Porteranno con loro il ricordo di una polizia locale attenta alle esigenze di cittadini e turisti», ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza Marco Padovani

La polizia locale di Verona ha recuperato ieri, durante i controlli rafforzato in zona stazione, la refurtiva rubata qualche settimana fa ad una studentessa tedesca di Berlino mentre era in vacanza in Italia insieme alla nonna. All'interno di uno zaino, nascosto tra i giardini vicino alla stazione di Porta Nuova, gli agenti hanno recuperato i documenti della ragazza, un personal computer, un tablet, due macchine fotografiche, gioielli, denaro ed altro materiale.

Rintracciata dal comandante della polizia locale Luigi Altamura, la giovane è arrivata questa mattina in città direttamente da Berlino, presentandosi al Comando di via Del Pontiere insieme alla nonna. Proprio qui, tra la commozione e le parole di ringraziamento della ragazza tedesca, è avvenuta la consegna della refurtiva e la restituzione di tutti gli oggetti

L'operazione è il frutto del potenziamento dei controlli da parte della polizia locale nel piazzale della Stazione, dove nell'ultimo mese la presenza degli agenti è garantita quotidianamente, anche in previsione dell'imminente avvio dell'anno scolastico. «Il controllo del territorio porta anche a questi risultati - ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza Marco Padovani -. Per la città è occasione di orgoglio, la ragazza tedesca e la nonna porteranno con loro il ricordo di una polizia locale attenta alle esigenze di cittadini e turisti».