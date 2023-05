Giovane rapinato delle collanine d'oro in discoteca: denunciato un 18enne

Una rapina in discoteca si sarebbe consumata nel Bresciano durante il fine settimana, per la quale è stato denunciato un 18enne residente in provincia di Verona.

Il fatto si è consumato sulla pista del Number One di Corte Franca tra sabato 20 e domenica 21 maggio. Come spiegano i colleghi di BresciaToday, un giovane stava trascorrendo una notte spensierata insieme ad alcuni amici, quando è stato aggredito alle spalle da un altro cliente del locale, che con violenza gli avrebbe strappato via le due collane d’oro che indossava.

Nessuna grave conseguenza fisica per la vittima, che fortunatamente avrebbe riportato solo alcune lesioni non gravi al collo, mentre il presunto responsabili è stato intercettato prima dal personale addetto alla sicurezza della discote, poi dai carabinieri del Radiomobile di Chiari, che lo hanno denunciato a piedere libero per rapina.