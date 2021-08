Giovane picchiato sul lago e lasciato a terra sanguinante: quattro denunciati

Avevano aggredito un connazionale senza alcun motivo apparente ed erano scappati, ma i carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda sono riusciti a risalire a loro. In particolare sono stati i carabinieri della stazione di Lazise ad identificare rapidamente e denunciare all'autorità giudiziaria scaligera quattro giovani olandesi, di età compresa tra i 20 e 21 anni, che lo scorso 27 luglio avrebbero picchiato selvaggiamente un loro connazionale 18enne che stava trascorrendo la serata con degli amici in un locale della cittadina gardesana.

Tutti i componenti del gruppetto, riferisce l'Arma, sarebbero stati alterati dall'abuso dell'alcol e avrebbero prima provocato il 18enne insultandolo poi, quando questi ha deciso di allontarsi dal locale per evitare disscussioni, lo avrebbero seguito fuori: lungo il tragitto che separava il ragazzo dal camping dove alloggiava con i genitori, i quattro lo avrebbero aggredito con calci e pugni fino a quando non si è accasciato a terra sanguinante, per poi dileguarsi.

Il personale sanitario è intervenuto per primo sull posto ed ha avvisato i carabinieri di Lazise, che avrebbero così acquisito una serie di testimonianze e di elementi che utili ad identificare gli aggressori, che sono stato quindi deferiti in stato di libertà con l’accusa di lesioni personali aggravate.

La giovane vittima infatti ha riportato diverse ferite, tra le quali alcune importanti al volto che hanno richiesto alcuni punti di sutura.