Giovane veronese trovato morto in un appartamento per studenti in centro a Mestre

Tragedia nella giornata di lunedì in un appartamento per studenti situato nel centro di Mestre, dove è stato trovato morto un 22enne veronese. A trovare il corpo senza vita in camera, intorno all'ora di pranzo, sono stati gli altri giovani della residenza studentesca che hanno lanciato l'allarme, ma quando gli operatori del Suem sono arrivati sul posto con l'automedica, hanno potuto solamente constatare il decesso, verosimilmente avvenuto ore prima: l'ipotesi è che possa trattarsi di un'overdose.

Come riferiscono i colleghi di VeneziaToday, all'ultimo piano della palazzina, che ospita anche abitazioni private ed un B&B, si sono dirette anche le pattuglie della polizia locale e le volanti della questura, che indagano sull'accaduto. Nella giornta di lunedì gli agenti si sono messi alla ricerca dei familiari del giovane per avvisarli del dramma, rintracciandoli a Negrar, Comune d'origine del 22enne, mentre i rilievi sono andati avanti tutto il pomeriggio per trovare tracce, materiali, reperti utili a chiarire la provenienza di eventuali sostanze che avrebbero causato l'overdose mortale.

«Era un ragazzo d'oro ed era il mio migliore amico», ha detto il giovane e collega di facoltà all'Università di Ca' Foscari che ha chiamato il 118, dopodiché ha raggiunto i parenti sotto shock, che nel frattempo erano arrivati da Verona.

I motivi dell'accaduto, gli ultimi incontro, i luoghi frequentati e i contatti telefonici sono sotto la lente d'ingrandimento del personale della questura, mentre la salma non era ancora stata restituita ai familiari e probabilmente verrà disposta l'autopsia.