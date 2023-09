Ragazzino si tuffa in acqua a Peschiera del Garda e muore annegato

Ancora un drammatico episodio si è consumato nelle acque del lago di Garda durante la giornata di lunedì 11 settembre. In base alle prime informazioni disponibili fornite dalla questura, infatti, un giovane ragazzo tredicenne, di origini nigeriane, ha purtroppo perso la vita dopo un bagno avvenuto nel Comune di Peschiera del Garda, in una zona dove il lago s'incanala nel fiume Mincio.

In base a quanto si apprende, l'episodio risalirebbe alle ore 15.40 circa di oggi. Il giovane si sarebbe trovato in zona piazza Marina quando si sarebbe tuffato in acqua senza poi più riuscire a riemergere. La ricostruzione della dinamica dell'episodio e le relative indagini sono state affidate alla squadra lacustre della polizia di Stato.

Stando a quanto riferito dalla questura scaligera, il ragazzo sarebbe stato ritrovato senza documenti su di sé, ma gli agenti sarebbero poi riusciti ugualmente a rintracciarne la madre. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, in particolare le squadre di terra e quella nautica provenienti da Bardolino, oltre all'elicottero Drago 149 e ai sommozzatori di Venezia che si trovavano già sul lago per alcune attività di addestramento.

Una volta recuperato il corpo del ragazzo annegato, il personale sanitario del Suem 118, già presente a riva, ha cercato di rianimarlo attraverso le opportune manovre andate avanti per quasi un’ora, ma purtroppo non vi è stato null'altro da fare che constatare l'avvenuto decesso del giovane.