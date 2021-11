Non ce l'ha fatta la giovane ragazza investita mentre attraversava la strada a Caprino Veronese

Una notizia drammatica quella giunta in queste ore dall'ospedale di Borgo Trento a Verona, dove la giovane di 20 anni investita nel pomeriggio di lunedì 15 novembre a Caprino Veronese ha purtroppo perso la vita. La ragazza, le cui iniziali sono F. M., era subito apparsa in condizioni molto gravi dopo l'incidente ed era così stata accompagnata d'urgenza al Polo Confortini. Finora era rimasta accesa una piccola luce di speranza, ma purtroppo nel corso della serata di ieri la giovane è deceduta.

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri di Caprino Veronese che erano intervenuti sul posto per i rilievi del caso, la ventenne sarebbe stata travolta «mentre attraversava le strisce pedonali lungo la strada provinciale 29, appena fuori dal centro del paese». Gli stessi militari avevano spiegato che la ragazza, dopo aver atteso l'arresto di una prima auto che procedeva in direzione di Caprino Veronese e, correttamente, le avrebbe dato la precedenza, sarebbe però stata «investita da una Bmw X5 proveniente dall'opposto senso di marcia, condotta da un cinquantenne del posto».

Dopo l'urto, la ventenne era stata «sbalzata di alcuni metri sulla corsia opposta», dove infine sarebbe anche sopraggiunta un'altra auto, una Renault Koleos guidata da un 45enne di Costermano sul Garda. Quest'ultimo, purtroppo, non sarebbe riuscito ad evitare il nuovo impatto. Per tutti i conducenti dei veicoli, spiegano sempre i militari dell'Arma, gli accertamenti alcolemici «sono risultati negativi». La ragazza era stata quindi accompagnata nell'immediato, in condizioni disperate, all'ospedale di Borgo Trento, dove purtroppo è spirata nella serata di ieri.