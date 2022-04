Scoperto dai carabinieri in Val Sole con dell'hashish: denunciato un giovane veronese

Sono sei le persone «segnalate quali assuntrici di sostanze stupefacenti» e una denunciata per «possesso ai fini di spaccio», venerdì 8 aprile durante alcuni servizi di controllo del territorio svolti da parte dei carabinieri della compagnia di Cles, nel Comune trentino di Mezzana. Secondo ciò che riporta TrentoToday, risulterebbe coinvolto anche un ragazzo 23enne della provincia di Verona, il quale sarebbe stato fermato mentre si trovava sulla sua auto nella zona di Marilleva 900.

I controlli sono stati disposti a margine degli eventi musicali organizzati in occasione della chiusura della stagione sciistica. Sei, come detto, nel complesso i giovani che i carabinieri riferiscono di aver segnalato quali «assuntori di droghe», mentre un altro è stato denunciato all’autorità giudiziaria per «detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio». Quest'ultimo sarebbe appunto il 23enne veronese. L’attività di controllo è stata condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, insieme a quelli delle stazioni di Mezzana e Rumo, in collaborazione con i finanzieri della tenenza di Cles e del nucleo cinofili di Trento.

L'operazione, in base a quanto si apprende, avrebbe consentito di recuperare e sequestrare «oltre 43 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana». In particolare, il giovane 23enne veronese avrebbe avuto con sé «nove involucri in cellophane», dentro i quali sarebbero stati trovati «oltre 23 grammi di hashish». I sei ragazzi segnalati al commissariato del governo perché trovati con «quantità di hashish e marijuana tollerabili per la legge», hanno un’età compresa tra i 19 e i 27 anni ed abitano in «diverse località della Lombardia e del Veneto».