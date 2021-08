Trovato a Verona con due zaini ricolmi di scarpe e vestiti rubati: giovane denunciato

Sabato sera, poco prima delle 20, gli agenti delle Volanti della questura di Verona riferiscono di aver fermato in Piazzale XXV aprile un 26enne, trovato in possesso di «due zaini nuovi ricolmi di calzature e capi di abbigliamento, tutti ancora provvisti dei rispettivi cartellini e uno di questi ancora con le placche antitaccheggio». In merito al possesso di tale merce, il giovane, un cittadino marocchino che risulterebbe essere «irregolare sul territorio nazionale», non sarebbe stato in grado di fornire ai poliziotti alcuna giustificazione, né di esibire lo scontrino fiscale.

A seguito degli accertamenti compiuti da parte degli operatori, spiega la nota della questura di Verona, sarebbe quindi emerso che «gli zaini e la merce contenuta al loro interno - del valore complessivo di oltre 150 euro - erano stati sottratti poco prima dai negozi Primark e Bershka del centro commerciale Adigeo». Il giovane non risulterebbe peraltro nuovo a simili episodi. La questura scaligera, infatti, riferisce che il ragazzo giusto il mese scorso sarebbe stato già «denunciato per tentato furto in concorso dopo aver sottratto capi di abbigliamento per un valore di circa 250 euro dal negozio Primark».

Al termine degli accertamenti, il venitseienne è stato denunciato per ricettazione e i capi di abbigliamento sono stati restituiti ai responsabili dei negozi.