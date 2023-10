I carabinieri di Vigasio hanno arrestato un giovane di 23 anni trovato con 19 grammi di hashish

I carabinieri fanno sapere di aver arrestato, nonostante «il tentativo di fuga e la resistenza», un ventitreenne italiano di Vigasio. Quest'ultimo, secondo ciò che riferiscono i militari dell'Arma, nella prima serata di giovedì, sarebbe stato sorpreso dai carabinieri con «un pacchetto di sigarette contenente 19 grammi di hashish diviso in dosi, pronte per essere cedute».

Gli stessi carabinieri spiegano che, nel contesto di un'operazione di controllo del territorio, avrebbero anzitutto notato la «presenza sospetta» di un «individuo incappucciato», il quale pare stesse percorrendo una strada defilata e secondaria. I militari gli si sarebbero quindi avvicinati e «riconoscendolo come soggetto noto per violazioni in materia di stupefacenti» avrebbero deciso di effettuare una verifica. A quel punto il giovane si sarebbe però mostrato «nervoso e insofferente». In seguito, precisano i carabinieri, il ragazzo avrebbe lanciato in un corso d'acqua il «pacchetto di sigarette contente hashish», per poi «tentare di scappare dimenandosi con aggressività e colpendo più volte i militari».

I carabinieri, nonostante tutto, riferiscono di essere ugualmente riusciti a bloccarlo e a recuperare lo stupefacente. La perquisizione è stata in seguito estesa al domicilio del ragazzo, dove i carabinieri affermano di aver trovato «altri 25 grammi di hashish». Condotto in caserma, il giovane è stato arrestato per i reati di «detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale», venendo messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che, secondo quanto riferito dai militari, nella mattinata odierna ha convalidato l’arresto e, con giudizio direttissimo, gli ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La nota dei carabinieri, infine, sottolinea che «le misure sono state adottate d’iniziativa da parte del comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».