Giovane va in caserma dai carabinieri per sporgere denuncia e viene arrestato: aveva documenti falsi

I militari della cmpagnia carabinieri di Verona fanno sapere di aver arrestato un cittadino moldavo per «possesso di documenti di identità falsi». È successo a Roverè Veronese, dove «un ventitreenne di nazionalità moldava» si sarebbe recato presso il locale comando della stazione carabinieri per sporgere una denuncia, ma secondo quanto riferito dai militari, proprio in fase di identificazione avrebbe fornito il suo documento di identità romeno, pensando forse che i carabinieri non si sarebbero accorti che, in realtà, si trattava di «una riproduzione contraffatta».

A quel punto, spiega una nota dei militari, i carabinieri hanno deciso di estendere un controllo a tutti gli altri documenti di identità in possesso del ragazzo, scoprendo che «anche la sua patente di guida moldava era falsa». Pertanto, precisa la nota dei carabinieri, il giovane è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto presso la sua abitazione, posto agli arresti domiciliari.

Nella mattinata di sabato 28 ottobre, secondo quanto rivelato dai carabinieri, l’arresto è stato convalidato e, con giudizio direttissimo, il cittadino moldavo è stato «condannato ad un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena». La stessa nota dei militari dell'Arma, infine, precisa che «la misura è stata adottata d’iniziativa da parte del comando procedente e che, per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini in relazione alle attività in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».