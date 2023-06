Annuale di fondazione dell'Arma, celebrati dedizione e coraggio dei carabinieri

Questa mattina, i carabinieri di Verona hanno celebrato il 209esimo annuale di fondazione dell'Arma. Più prosaicamente, quella di oggi è la giornata nazionale dei carabinieri, fissata nel 5 giugno per ricordare la data in cui l'Arma ottenne la prima medaglia d'oro al valor militare.

La cerimonia scaligera si è svolta nella caserma Pastrengo di Via Salvo D'Acquisto ed hanno partecipato autorità civili, religiose e militari, accolte da uno schieramento rappresentativo di tutte le realtà territoriali e le specialità dell'Arma.

Nell'occasione sono state consegnate alcune ricompense ai militari che si sono particolarmente distinti nel corso del servizio. Ed il comandante provinciale Francesco Novi ha sintetizzato le attività svolte dall'Arma nell'ultimo anno.

«Il 2022 ci ha riportato ai fenomeni sociali e criminali pre-pandemia e l’Arma di Verona ha adeguato i suoi servizi alle connesse esigenze di sicurezza - ha dichiarato Novi - Abbiamo messo in campo oltre 70.094 servizi esterni e controllato 175.210 persone. Con la costante direzione dell'autorità giudiziaria ne sono state arrestate 838 e denunciate 6.544. E tra i risultati di maggior rilievo, vorrei segnalare: l'arresto, la scorsa estate a San Giovanni Ilarione, di un uomo armato di pistola che aveva sequestrato in casa la moglie e le figlie; l'arresto a Legnago di un cittadino ritenuto responsabile di sei rapine aggravate a danno di vari esercizi commerciali; l'arresto a Villafranca di 3 soggetti appartenenti ad un gruppo armato dedito alla commissione di reati contro il patrimonio, recuperando le pistole illegali nella loro disponibilità; l'arresto a Verona di 4 soggetti ritenuti responsabili di oltre 35 furti in appartamento in città e nelle province limitrofe; l'arresto a Sant’Ambrogio e Negrar di due persone ritenute gli autori dello sradicamento e del furto con una pala meccanica di altrettanti sportelli bancomat; e il recente arresto a Peschiera del Garda, di 10 persone ritenute responsabili dell’illecita percezione di bonus edilizi per oltre 17 milioni di euro. I freddi numeri, però, non danno adeguato risalto agli uomini e alle donne che hanno contribuito a tali risultati: carabinieri che operano in tutto il territorio della provincia con dedizione e coraggio, esponendosi a sacrifici e rischi personali».

E pubblicamente, oggi, ha ringraziato i carabinieri anche il deputato veronese di Forza Italia Flavio Tosi, che ha scritto: «Grazie ai carabinieri, un pilastro quotidiano per la nostra sicurezza. In questo giorno è doveroso ricordare e sottolineare anche il sacrificio dei tanti carabinieri che hanno pagato con la vita il loro servizio al Paese. Onoriamo sempre quella divisa: chi la indossa difende e protegge l’Italia e gli italiani».