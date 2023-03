 Il 12 marzo è la "Giornata contro la violenza sui sanitari", dg Ulss 9 Girardi: «I numeri delle aggressioni sono impressionanti e ingiustificabili»

«Le notizie di aggressioni al personale sanitario sono quasi all’ordine del giorno, anche negli ospedali dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, dove nei primi due mesi dell’anno le segnalazioni ricevute sono state 23». Lo rivela la stessa azienda Ulss 9 in una nota nella quale il fenomeno viene poi descritto come «una vera piaga sociale che nel 2022 ha portato all’istituzione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari", che si celebra il 12 marzo».

La direzione dell’Ulss 9 Scaligera fa sapere di essere da sempre molto attenta a tale fenomeno e di aver promosso diverse iniziative per contrastarlo: «Si stima che in Italia ogni anno si verifichino circa 1.200 aggressioni ai danni dei lavoratori della sanità, che nel 70% dei casi hanno per vittime lavoratrici donne. - ha evidenziato al riguardo il direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi - Sono numeri impressionanti, ingiustificabili e intollerabili. La violenza è sempre sbagliata, ma ancora prima viene il rispetto, soprattutto nei confronti di professionisti che dedicano la propria vita a curare e salvare le vite del prossimo».

Come ricordato dalla nota dell'Ulss 9, proprio per promuovere la cultura del rispetto, già durante la campagna vaccinale anti Covid era stata prodotta una locandina, affissa in tutte le sedi ospedaliere e distrettuali dell’azienda socio sanitaria veronese. Nel secondo semestre del 2022 è stata portata avanti una campagna di sensibilizzazione a livello aziendale sull’incident reporting, ossia sull’importanza di segnalare casi di violenza, fisica o verbale subiti da medici, infermieri, operatori sociosanitari e personale amministrativo sul posto di lavoro. Ciò, spiega sempre la nota dell'Ulss 9, avrebbe portato ad «un effettivo aumento delle segnalazioni, quasi raddoppiate rispetto alle 12 dello stesso bimestre del 2022».

Da questo mese, inoltre, è iniziato il corso di formazione aziendale per la prevenzione e la gestione delle aggressioni promosso dalla Regione Veneto, per illustrare al personale tecniche comunicative e comportamentali utili a riconoscere, prevenire e gestire episodi di violenza, in particolare in presenza di soggetti agitati e violenti e nei contesti di emergenza.