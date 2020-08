Abbattuto dall'uragano il cipresso secolare che affascinò Goethe al Giardino Giusti

«Il violento nubifragio che ha colpito ieri la città di Verona e il Giardino Giusti, si è portato via uno dei simboli di questo luogo, il secolare cipresso che per più di 500 anni ha accolto i visitatori all'ingresso. Il cipresso è diventato celebre grazie alle parole dedicategli da Goethe nel suo "Viaggio in Italia"». Così sui social e poi in una breve nota si esprime tutto lo strazio dei lavoratori del sito storico e culturale di Verona "Giardino Giusti", uno dei luoghi più belli e forse mai abbastanza conosciuto dal grande pubblico: «Con dispiacere comunichiamo che a seguito del violento nubifragio riversatosi ieri a Verona, è stato abbattuto il “gigante” di uno dei giardini della rete Grandi Giardini Italiani. Purtroppo lo storico Cipresso di Goethe del Giardino Giusti, di cui si ha traccia già a partire dal passaggio del celebre scrittore da Verona nel 1786, ha ceduto alla violenta forza della tempesta che si è abbattuta ieri, 23 agosto 2020, sulla città, ed è stato sradicato».

La città ferita l'indomani dalla tempesta conta i suoi alberi caduti e, tra le varie centinaia, vi sono dunque purtroppo anche quelli meravigliosi di Giardino Giusti, luogo incantevole e magico, flagellato dall'uragano e da oggi chiuso al pubblico in attesa delle dovute verifiche e del ripristino delle condizioni di sicurezza. Un luogo che seppe conquistare anche il cuore del grande uomo di lettere, o per meglio dire "uomo universale", Johann Wolfgang von Goethe, le cui parole tutti noi ci auguriamo possano davvero essere benauguranti per il prossimo futuro del Giardino Giusti di Verona:

«Quei rami li avevo presi nel Giardino Giusti, che è situato in posizione magnifica ed è ricco d'altissimi cipressi, ritti nel cielo come altrettante lesine (...). Un albero che dal basso fino alla vetta protende verso il cielo tutti i suoi rami, i più vecchi come i più giovani, e che vive i suoi buoni trecent'anni, è davvero venerabile. Data l'epoca in cui fu piantato il giardino, quei cipressi debbono aver raggiunto una così tarda età». (Goethe, "Viaggio in Italia")

