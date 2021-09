Schiacciato dal furgone che stava spingendo per spostarlo: giardiniere 64enne in ospedale

Un operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Giazza, nel Comune di Selva di Progno, nel primo pomeriggio di giovedì.

Secondo quanto appreso, il tutto si è verificato tra le 13 e le 13.30 in località Gisoul, durante i lavori di manutenzione di un'area verde nei pressi di un immobile. . L'uomo, un 64enne di Sommacampagna che lavora per una cooperativa di giardinaggio di Bussolengo, sarebbe rimasto schiacciato dal suo furgone, mentre cercava di spingerlo per spostarlo.

In suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero, per trasportarlo poi all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo: il 64enne avrebbe subito un trauma al bacino, ma non si trova in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Badia Calavena e i tecnici dello Spisal, per svolgere gli accertamenti del caso.