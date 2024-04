Pioggia e forti raffiche di vento, chiusi giardini e parchi gioco di Verona

Dal pomeriggio di oggi, 22 aprile, e per tutta la giornata di domani, i parchi gioco comunali e i giardini pubblici e privati di Verona sono chiusi per maltempo.

Finora si sono rivelate giuste le previsioni meteo che indicavano un inizio di settimana quasi invernale. Le temperature sono, infatti, molto rigide ed ha addirittura nevicato in Lessinia e sul Monte Baldo. Ma non è tanto il freddo a preoccupare, sono le forti precipitazioni e le intense raffiche di vento ad aver spinto il Comune di Verona a chiudere le aree verdi cittadine. Si tratta di condizioni meteo che hanno fatto già dei piccoli danni in città, con la caduta di alberi, rami, tegole e cornicioni. Eventi non di grande entità e che fortunatamente non hanno ferito i passanti. Comunque, per tutelare cittadini e cittadine, l'assessorato ai giardini ha dato disposizioni ad Amia affinché i giardini e i parchi gioco comunali non siano usufruibili nelle prossime ore.

E la situazione meteorologica resta, infine, monitorata per eventuali variazioni alle misure intraprese.