Morto in ospedale imbianchino 63enne caduto da impalcatura di un capannone

È deceduto mercoledì scorso, 15 marzo, Giampietro Magnabosco, l'imbianchino di 63 anni caduto due giorni prima da un'impalcatura mentre tinteggiava un capannone dell'azienda Pedrollo a Villanova di San Bonifacio.

La moglie dell'operaio ha riferito a L'Arena che l'uomo era andato in pensione da due anni, ma aveva approfittato dell'opportunità di lavorare ancora un po' per aiutare i due figli. Magnabosco era già diventato nonno una volta ed un secondo nipotino era in arrivo. Proprio ai nipotini si sarebbe dedicato dopo questi ultimi cinque mesi di impiego presso una ditta di Gazzolo di Arcole.

Ma l'infortunio di lunedì gli è stato fatale. Sulla dinamica sono ancora in corso degli accertamenti. Il 63enne stava lavorando su di un'impalcatura all'altezza di tre metri. Insieme a lui, c'era un collega che si è assentato per pochi minuti. E al suo ritorno al capannone, Magnabosco era già caduto, forse per un malore o per una perdita di equilibrio. Il collega lo ha trovato privo di coscienza ed ha subito allertato i soccorsi. Il personale del 118 ha trasportato l'operaio all'ospedale di Borgo Trento in elicottero, ma la caduta aveva già procurato una danno alla testa che i medici non avrebbero potuto più ridurre. Le speranze che si potesse riprendere sono state quindi fin da subito molto poche. E mercoledì scorso, l'uomo si è spento.