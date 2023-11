Getta la droga dal finestrino e prova la fuga in auto, ma finisce in manette

Sapendo di avere delle droga in auto, avrebbero provato a scappare e a liberarsene, senza però riuscirci. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Legnago ad arrestare in flagranza di reato un 37enne di nazionalità marocchina residente in un Comune della Bassa, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l'altro occupante del veicolo è stato denunciato.

Nel corso di un servizio svolto mercoledì sera a Cerea, i militarri del Norm hanno individuato un'utilitaria ferma in località Cherubine con all’interno due persone, ma mentre le forze dell'ordime so avvicinavano per eseguire un controllo, il guidatore della vettura avrebbe acceso il motore, gettato un involucro dal finestrino e dato il via alla fuga. Sarebbe iniziato così un inseguimento durato circa 5 chilometri e terminato nella zona commerciale di Legnago, dove l'auto dei fuggitivi è stata bloccata e il conducente immobilizzato e arrestato. Successivamente è stato anche recuperato l'involucro gettato dal veicolo, il quale conteneva 15 grammi di cocaina, che è stata posta sotto sequestro.

Concluse le formalità di rito, il 37enne è stato accompagnato alla propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Giovedì mattina si è celebrata l'udienza con rito direttissimo, al termine della quale è stato convalidato il provvedimento e disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma una volta al giorno.

Denunciato, l'altro occupante dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.