«Senza fissa dimora aggressivi al Geriatrico, personale scortato dalla vigilanza»

Il sindacato Uil-Fpl, attraverso il suo segretario generale Stefano Gottardi e attraverso altri rappresentanti, ha lanciato l'allarme sulla situazione di abbandono e degrado che sta vivendo il personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Aoui).

Le segnalazioni sono giornaliere, ma quella ricevuta ieri, 17 luglio, dal sindacato è particolarmente grave. «Un episodio di aggressività - ha descritto Zeno Zacchi, segretario aziendale Uil-Fpl - da parte di una persona senza fissa dimora nei pressi del timbratore al piano -1 del Geriatrico. L’individuo ha lanciato oggetti contundenti e manifestato un comportamento violento verso il personale infermieristico e medico, costringendoli a fuggire dall’edificio impauriti e a chiamare la sorveglianza. E questo è solo l’ultimo di una serie di episodi che hanno coinvolto i lavoratori di questa struttura, ormai abbandonato al degrado. In precedenza, si sono verificati minacce violente, sputi e urinate sulle porte degli ambulatori sanitari, nei corridoi e nei vani scale».

«Gli spazi dell’ospedale sono occupati giorno e notte da persone esterne, che vi trovano riparo e usufruiscono della mensa dei dipendenti - ha aggiunto Matteo Bragantini, componente della segreteria aziendale Uil-Fpl e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - È diventata una prassi quotidiana per il personale del servizio di emodialisi di Borgo Trento farsi scortare dalla vigilanza armata durante il turno di pronta disponibilità notturna, a causa della presenza di persone senza fissa dimora che rimangono sulle sedie davanti alla porta d’ingresso del reparto e che spesso si mostrano ostili. Questa situazione coinvolge principalmente personale femminile, che si trova a lavorare di notte senza altri reparti di degenza attivi nell’ospedale. E durante i giorni festivi, i Rangers non coprono il servizio diurno e la chiamata ai carabinieri o alle forze di polizia è diventata una consuetudine».

La situazione è stata segnalata alla direzione medica ed i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto la chiusura delle porte di accesso alla struttura geriatrica con badge e maggiori videocamere di sorveglianza. «E ci sono ulteriori proposte che ci giungono dal personale, come l'utilizzo delle bodycam per il personale reperibile, la presenza fissa della vigilanza o lo spostamento degli ultimi servizi rimasti in altri edifici - ha concluso Gottardi - Oggi rimangono l’emodialisi, la dialisi peritoneale, ambulatori vari, alcune segreterie e soprattutto lo spogliatoio del personale al sesto piano. I lavoratori sono esausti e minacciano di rivoltarsi anche con una denuncia alle autorità competenti per mancata sicurezza sul lavoro».