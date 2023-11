I genitori di Turetta rinunciano all'incontro con il figlio nel carcere di Montorio

Doveva tenersi oggi, 29 novembre, l'incontro tra Filippo Turetta ed i suoi genitori nel carcere di Montorio, invece l'appuntamento è saltato. L'avvocato Giovanni Caruso, difensore del ragazzo accusato di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, ha comunicato mercoledì mattina alla direzione dell'istituto penitenziario che la madre e il padre del 21enne non si sarebbero presentati. I due avrebbero preferito prendersi altro tempo per affrontare il momento in condizioni più serene ed il legale ha quindi spiegato: «Bisognerà preparare, con un supporto psicologico, il giovane e i genitori al primo incontro».

Come scrive Today, il colloquio con i genitori, Nicola ed Elisabetta, era stato autorizzato dal pm, ma i familiari evidente hanno bisogno di prepararsi al primo faccia a faccia con il figlio dopo l'omicidio di Giulia: i tre non si vedono di persona da sabato 11 novembre, quando il ragazzo uscì di casa come in un giorno qualsiasi.

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza di Padova, intanto, ha stabilito che i funerali di Giulia Cecchettin non si svolgeranno sicuramente sabato nella basilica di Santa Giustina: la data delle esequie, la prossima settimana, sarà decisa dal padre della 22enne.

L'autopsia sul corpo della ragazza è fissata per il 1° dicembre a Padova.