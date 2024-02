Denunciato dai genitori per maltrattamenti, torna a casa e vìola la misura cautelare: giovane arrestato

Era sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento dopo la denuncia presentata dai suoi stessi genitori, secondo i quali sarebbe stato responsabile di condotte violente nei loro confronti. Il figlio però, un italiano classe 2002, non avrebbe rispettato la misura cautelare e nella serata di martedì è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Legnago.

Erano da poco passate le ore 23 d martedì, quando al 112 è arrivata la richiesta di aiuto di uno dei genitori del giovane, il quale si sarebbe recato alla casa dei familiari nonostante il divieto di avvicinamento all’abitazione ed ai luoghi frequentati dai genitori. Un equipaggio dell'aliquota radiomobile si è dunque diretto alla casa, dove ha sorpreso il ragazzo: bloccato, è stato accompagnato negli uffici della Compagnia di Legnago, dove è stato dichiarato in stato di arresto.

Concluse le formalità di rito, il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza legnaghesi, come disposto dall'autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida.