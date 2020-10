Sono due trentenni in grave difficoltà economica i genitori del bimbo abbandonato a Verona

Sono un uomo di 30 anni e una donna di 34, entrambi originari della Romania e in Italia da più di un anno, la coppia di genitori rintracciata dai carabinieri della sezione radiomobile di Verona per aver abbandonato nella tarda serata di mercoledì il figlio di quattro mesi tra via Tevere e via Chioda, nel quartiere Golosine, trovato fortunatamente da un passante che ha avvisato il 113.

Secondo quanto riferisce l'Arma, il piccolo sarebbe nato lo scorso mese di luglio e, considerata la loro precaria situazione economica, i due avrebbero ricevuto aiuto da una conoscente. Potrebbe essere stata la pesante indigenza e un momento di grande sconforto ad indurli a prendere una decisione così tragica, che fortunatamente non ha però avuto un esito ancora più drammatico.

I due genitori sono stati individuati nella tarda serata di giovedì 15 ottobre, grazie alla segnalazione della connazionale che li ospitava. La donna, rientrata dal lavoro ed appreso del ritrovamento di un bebè su un marciapiede del quartiere scaligero, non vedendo in casa il figlio dei suoi ospiti, ha subito dubitato di loro ed ha chiamato il 112 per segnalare il fatto.

I carabinieri hanno così potuto accertare che proprio i due stranieri sono i genitori del piccolo trovato nel quartiere Golosine e che loro è la responsabilità dell’abbandono. Sono ancora in corso, coordinati dalla magistratura scaligera, gli accertamenti per comprendere cosa abbia indotto i due giovani ad un gesto così estremo, se sia stata solo la disperazione per la loro indigenza economica oppure se vi siano motivi di altra natura.

Fortunatamente il piccolo Zeno, così è stato chiamato dai sanitari della Pediatria dell’ospedale di Borgo Trento che amorevolmente lo stanno accudendo, sta bene e nei prossimi giorni i servizi sociali del Comune di Verona provvederanno al suo affidamento. I suoi genitori, oltre che convivere con il rimorso per il gesto contronatura commesso, dovranno rispondere dell’accusa di “abbandono di persone minori o incapaci aggravato in quanto commesso dal genitore” con la quale i militari li hanno deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.



