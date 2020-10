Gatto curioso soccorso dai vigili del fuoco all'aeroporto di Boscomantico

Singolare intervento per i vigili del fuoco di Verona, che nel pomeriggio di martedì 20 Ottobre sono intervenuti all'aeroporto di Boscomantico per salvare un felino troppo curioso.

Per la precisione i pompieri veronesi sono intervenuti nei pressi del bar dell'aeroscalo, dove un gatto aveva infilato la testa nel foro di una struttura d'arredo del giardino. Con cura la squadra ha asportato alcune parti in legno che imprigionavano il gatto, che poi ha potuto tornare a correre libero per il prato.

