La Gardesana orientale riapre dopo la frana ed il successivo mese di lavori 

Liberata dopo più di un mese la Gardesana orientale: una frana si era abbattuta sulla statale, unico collegamento tra Garda trentino e veneto, nella notte tra il 2 e 3 gennaio scorsi. Massi e detriti arrivarono fino al lago, ostruendo completamente la carreggiata e provocando diversi danni. L'intervento di ripristino, effettuato anche con esplosivi per la rimozione del materiale franato, si avvia così alla conclusione e da oggi, venerdì 12 febbraio, la strada sarà riaperta a senso unico alternato, regolato da semafori.

I lavori, come riportato anche da TrentoToday, hanno comportato il rifacimento del manto stradale e della segnaletica, oltre alla messa in sicurezza del versante roccioso, mentre la ricostruzione del muretto che divide la strada dal lago sarà portata a termine nei prossimi giorni. In ogni caso il confine regionale, stando alle normative vigenti fino al 15 febbraio e verosimilmete prorogate al 5 marzo 2021, si potrà attraversare solamente per motivi di lavoro, salute o situazioni di necessità. Fino ad oggi era stata garantita la mobilità dei lavoratori pendolari tramite un servizio di motoscafi.