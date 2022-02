Presunte fatture false e corruzione, indagati due manager di Gardaland

Il direttore generale e il direttore tecnico di Gardaland sono indagati nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza su presunte fatture false e corruzione tra privati.

A dare il via alle indagini sarebbero state alcune denunce di aziende che lavorano in Gardaland e Gardaland Resort. L'ipotesi investigativa è che i due manager abbiano tratto degli illeciti vantaggi economici tramite gli appalti del parco giochi. Alle ditte impegnate in lavori o in servizi per Gardaland, gli indagati avrebbero chiesto di emettere fatture false o di gonfiarle. E, in alcuni casi, i due direttori avrebbero anche ottenuto un taglio degli stipendi orari dei lavoratori, sempre per ricevarne un profitto personale e illegale.