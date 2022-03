Gancio si stacca da una gru e colpisce un operaio: ricoverato in gravissime condizioni

Un grave incidente sul lavoro ha avuto luogo mercoledì nel Comune di Vigasio.

Stando a quanto appreso, il fatto ha avuto luogo in zona industriale, nell'area cantieristica edile di proprietò della ditta Prelios, operante nella gestione e servizi immobiliare. Nell'occasione il gancio di una gru si sarebbe staccato accidentalmente da un'altezza di 20 metri, travolgendo un operaio 53enne di origine marocchina. In soccorso del ferito sono arrivati gli uomini del 118 con automedica ed ambulanza: le lesioni riportate dall'uomo sarebbero gravissime ed è stato condotto all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso, dove ora versa in fin di vita.

Sul posto anche i carabinieri della stazione locale e i tecnici Spisal, per gli accertamenti del caso.