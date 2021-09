Denuncia alla polizia il furto dello zaino, ma dentro c'è un tablet rubato: denunciati entrambi

Era da poco passata la mezzanotte di sabato sera in città quando, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti della Questura di Verona sono stati fermati da un 25enne che ha detto ai poliziotti di essere appena stato derubato dello zaino, fornendo una precisa descrizione del ladro.

Le forze dell'ordine allora si sono immediatamente attivate e in pochi minuti hanno rintracciato la persona segnalata in piazzale XXV aprile in compagnia di altre 3, ancora con lo zaino sottratto sulle spalle.

Alla vista della Volante i 4 ragazzi si sarebbero dileguati in direzioni differenti, ma il malvivente è stato tempestivamente bloccato dagli operatori: si tratta di M.L. 23enne cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale e già noto dalle forze dell’ordine.

Oltre agli effetti personali della vittima però, all'interno dello zaino gli agenti avrebbero rinvenuto un tablet che dagli accertamenti è risultato essere il frutto di un furto consumato poco prima ai danni del titolare di un ristorante di Piazza Bra.

Il 23enne, che sin da subito si è mostrato reticente al controllo di polizia e si è opposto attivamente agli agenti nel tentativo di fuggire, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale: provvedimento convalidato dal giudice all'esito del rito direttissimo che si è svolto lunedì mattina.

Per entrambi invece, ovvero M.L. e il proprietario dello zaino rubato, è scattata la denuncia per ricettazione.