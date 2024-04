Tentano il furto in una villetta e poi la fuga, ma vengono arrestati grazie alle segnalazioni dei residenti

È stata ancora una volta decisiva la collaborazione dei cittadini per permettere l'arresto di due individui, che prima avebbero tentato un furto in abitazione e poi avrebbero cercato di fuggire alle forze dell'ordine.

Lunedì sera è stato in residente di via Gelsi ad attivare i carabinieri della sezione radiomobile di Verona, supportati dai colleghi della stazione di San Michele Extra, segnalando la presenza di due individui che avevano scavalcato la recinzione di una villetta rimasta disabitata dopo la recente scomparsa degli anziani proprietari e fornendo inoltre una loro precisa descrizione.

I malviventi si sarebbero mossi con circospezione, utlizzando una torcia elettrica, e avrebbero infranto con un sasso il vetro di una delle finestre della casa, per poi accedere al suo interno. Quando si sono resi conto che le pattuglie dell'Arma erano in arrivo, avrebbero provato a scappare rapidamente attraverso i giardini delle case confinanti, pensando così di seminare le forze dell'ordine, che invece hanno potuto contare ancora sul decisivo aiuto dei residenti, i quali hanno segnalato via via la posizione dei fuggitivi, che sono stati infine bloccati in via della Prateria. Si trattava di un cittadino kosovaro di 23 anni e di un 22enne albanese, entrambi noti alle forze di polizia: arrestati, sono stati accompagnati nel carcere di Montorio su disposizione del pubblico ministero.