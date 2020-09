Furto nel centro di Verona ed evasione dai domiciliari: due arresti e una denuncia

Altri due arresti sono stati messi a segno nella giornata di lunedì dai carabinieri della Compagnia di Verona, che hanno denunciato anche una terza persona.

Erano circa le ore 16, quando i militari della Sezione Radiomobile sono stati chiamati all'intervento al punto vendita Coin di via Cappello, dove un 37enne d'origine moldava, domiciliato a Verona e con alcuni precedenti alle spalle, si era impossessato di un giubbotto, una cintura e tre profumi, per un valore complessivo di oltre 500 euro.

Finito in manette, martedì è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto, per poi disporre l'obbligo di dimora e di firma presso la stazione dei carabinieri di Villafranca. Il suo complice invece, un connazionale di 28 anni, è stato deferito in stato di libertà.

In precedenza, intorno alle ore 14, gli operatori dello stesso reparto hanno controllato un uomo appena uscito dal SERT, scoprendo che costui, un italiano di 37 anni, era arbitrariamente uscito dalla propria abitazione, dove si trovava confinato ai domiciliari poiché imputato del reato di rapina.

Arrestato per evasione, martedì mattina è comparso davanti al giudice che ha convalidato il provvedimento: il processo è stato rinviato al 14 ottobre ed in attesa di questo è stata ripristinata la precedente misura cautelare.