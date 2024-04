Ruba trolley su un treno, in tasca aveva anche 13 grammi di cannabinoidi

Assieme a un complice aveva rubato il trolley di un passeggero del treno. Per questo un marocchino di 23 anni è stato arrestato dalla polizia domenica scorsa, 21 aprile.

È un viaggiatore, a bordo di un treno ad alta velocità fermo alla stazione a Verona Porta Nuova, a notare due ragazzi salire sul vagone senza bagagli e poi scendere rapidamente con il trolley della vittima. La tempestività della segnalazione e la descrizione dei ragazzi, fornita al capotreno e poi al centro operativo della polizia ferroviaria, hanno permesso di visionare in tempo utile le immagini registrate dalla videosorveglianza della stazione e di Piazzale XXV Aprile. In questo modo sono stati tracciati gli spostamenti dei due giovani e sono state indirizzate le ricerche di una pattuglia della polizia ferroviaria verso la zona delle partenze degli autobus. Lì, uno degli autori del furto è stato individuato e fermato con la refurtiva.

Dopo aver accompagnato il 23enne in ufficio, gli agenti hanno ulteriormente approfondito il controllo. Nella tasca dei pantaloni del giovane, è stato trovato un involucro con 13 grammi di cannabinoidi, oltre ad una scatola di farmaci ansiolitici-antiepilettici.

Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato con destrezza, traffico di stupefacenti e ricettazione. Inoltre, è stato anche denunciato per non aver rispettato il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Torino un anno fa.

Accompagnato successivamente in tribunale, il 23enne è stato rinviato a giudizio a settembre ed è stato rimesso temporaneamente in libertà ma con il divieto di dimora nella provincia di Verona. Con il nulla osta del tribunale, inoltre, al giovane è stato applicato immediatamente, da parte dell'ufficio immigrazione della questura, un nuovo provvedimento di espulsione.