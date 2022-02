Furto in un supermercato di Verona: giovane arrestato dalla polizia

La questura di Verona riferisce in una nota dell'arresto compiuto nei confronti di un ragazzo di 27 anni, ritenuto dalla polizia «l’autore del tentato furto commesso, giovedì sera, all’interno dell’Esselunga di viale del Lavoro». Il giovane, secondo quanto si apprende, sarebbe stato segnalato al 113, intorno alle 21, da un’addetta del supermercato. La donna avrebbe quindi raccontato ai poliziotti di aver dapprima notato l’uomo mentre avrebbe riposto all’interno di una borsa nera «numerosi articoli prelevati dagli scaffali della corsia dedicata ai dispositivi audio-video». In seguito, la stessa dipendente del supermercato lo avrebbe poi «visto in cassa, mentre pagava solamente due bibite ed una barretta alimentare».

Insospettita, l’addetta avrebbe pertanto deciso di «fermare il ventisettenne» che, all’arrivo della polizia, avrebbe «consegnato la sacca piena di oggetti rubati». Le verifiche effettuate in seguito, spiega sempre la nota dela questura scaligera, avrebbero inoltre consentito di «accertare che la borsa nera nella quale il giovane aveva occultato i dispositivi elettronici era stata foderata con più strati di fogli d’alluminio». Si tratta per l'appunto della "tecnica" che gli avrebbe permesso di oltrepassare le barriere di sicurezza senza far scattare l’allarme.

Oltre alla merce indebitamente sottratta dal supermercato, per un valore complessivo di «quasi 400 euro», i poliziotti riferiscono di aver trovato, sempre all’interno dello zaino che il ragazzo portava con sé, anche «numerosi capi d’abbigliamento di marca con ancora applicate le placche antitaccheggio». In virtù di quanto accertato, chiarisce la nota della questura, all’uomo sono stati contestati «i reati di tentato furto aggravato, di ricettazione e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli». Il ventisettenne è dunque comparso ieri davanti al giudice che, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la «misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona».