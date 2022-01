Dopo il furto al supermercato, aggrediscono un passante per rubargli la bici per la fuga: denunciati

Prima avrebbero rubato alcune bottiglie di vino ed altri alimenti al supermercato IN'S di via XX Settembre, a Verona, poi sarebbero stati fermati all’uscita dall’addetto alla vigilanza che aveva notato i loro movimenti sospetti e infine avrebbero aggredito un ignaro passante cercando di sottrargli la bici per scappare più velocemente.

Si tratta di un 20enne e un 30enne, entrambi cittadini extracomunitari già noti alle forze dell’ordine, che sono stati poi rintracciati dagli agenti delle Volanti e denunciati per furto e tentata rapina in concorso.

Il tutto si è verificato intorno alle 16.40 di lunedì, quando i due hanno messo a segno il furto nel punto vendita di Veronetta: uno di questi, dopo essersi impossessato di alcune bottiglie di vino e di un paio di buste di frutta secca dagli scaffali, le avrebbe consegnate al complice che lo attendeva nei pressi del tornello d’ingresso ed entrambi si sarebbero poi allontanati senza pagare.

Fermati dall’addetto alla vigilanza all’uscita dell’esercizio commerciale, i due prima avrebbero iniziato ad insultarlo e poi avrebbero aggredito fisicamente un passante, colpendolo ripetutamente con schiaffi e spintoni, per impossessarsi della sua bici e scappare più velocemente.

All’arrivo degli agenti delle Volanti, contattati sia dall’addetto alla vigilanza che dal passante aggredito, i due malviventi si erano già dileguati, ma la descrizione dettagliata dei due fornita dai presenti e divulgata dal personale della centrale operativa a tutti i poliziotti in servizio di controllo del territorio, avrebbe consentito di rintracciare entrambi a poche ore dal fatto.

Per primo è stato individuato il 30enne, intorno alle 19.45 sempre in via XX settembre. Condotto presso gli uffici della Questura per gli accertamenti del caso, il 30enne è stato trovato anche in possesso di 1 involucro contenente eroina e 3 involucri di cocaina.

Successivamente, intorno alle 23.45, anche il 20enne è stato rintracciato e condotto presso gli uffici di lungadige Galtarossa.

Al termine degli accertamenti, entrambi gli uomini sono stati denunciati per furto e per tentata rapina in concorso. Il 30enne dovrà, inoltre, rispondere di detenzione ai fini di spaccio.