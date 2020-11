Ruba al supermercato e in macchina i carabinieri trovano altra refurtiva

Era il pomeriggio di giovedì quando i carabinieri della stazione di Cologna Veneta sono stati chiamati all'intervento al supermercato Galassia di Legnago per un furto.

C.R., pluripreguidicato classe 1971, originario di Milano e residente nel lodigiano, si sarebbe reso colpevole di un colpo messo a segno presso l'esercizio di via Mantova. L'uomo infatti si sarebbe impossessato di di riviste e di numerosi toner per stampanti, il tutto per un valore di oltre 750 euro, che avrebbe nascosto in un borsone. Mentre cercava di guadagnarsi l'uscita però è stato bloccato dai militari, che sull'auto a lui in uso hanno rinvenuto dell'altra refurtiva per un valore di circa 700 euro.

C.R. ora dovrà rispondere di furto aggravato e della violazione della normativa vigente in tema di contrasto alla pandemia, essendo proveniente dalla zona rossa lombarda. È stato inoltre richiesto l’allontanamento dalla provincia di Verona con il foglio di via obbligatorio.