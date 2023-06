Strappa collana d'oro con tecnica dell'abbraccio, giovane fermato e portato in carcere

Mercoledì scorso, 14 giugno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di San Bonifacio hanno sottoposto a fermo un giovane gravemente indiziato del reato di furto con strappo consumato con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio. Il provvedimento è stato adottato per il fondato pericolo che il ragazzo si potesse dare alla fuga in quanto cittadino straniero sprovvisto di documenti d’identità e senza fissa dimora in Italia.

Il giovane, pregiudicato per reati contro il patrimonio, avrebbe avvicinato un uomo che si trovava alla stazione di San Bonifacio in attesa di un familiare. Dopo aver chiesto alcune informazioni alla vittima, il ragazza l'avrebbe prima abbracciata e poi spinta, facendole cadere gli occhiali. Approfittando della situazione, il presunto ladro avrebbe strappato la collana d'oro dell'uomo dandosi poi alla fuga.

Tuttavia, la vittima lo ha inseguito, segnalando l'accaduto ai carabinieri che sono giunti sul posto poco dopo. Il presunto autore del reato è stato rintracciato e fermato dai militari all'interno del treno regionale in transito sulla tratta Venezia-Verona. E durante le operazioni di perquisizione, è stata trovata in suo possesso una modica quantità di sostanza stupefacente.

Dopo le formalità di rito, il cittadino fermato è stato portato nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sabato si è svolta l’udienza davanti al gip del tribunale scaligero che ha convalidato il fermo e applicato la misura cautelare della custodia in carcere.